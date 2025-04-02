Юрист раскрыла россиянам законные способы меньше работать

В районах Крайнего Севера педагоги могут работать неполный рабочий день (архивное фото).
Не все работники могут рассчитывать на сокращенный рабочий день — Трудовой кодекс РФ четко определяет категории граждан, имеющих такое право. Среди них — несовершеннолетние, инвалиды, работники вредных производств, а также педагоги, медики и женщины, работающие на Крайнем Севере. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
«Согласно ТК РФ, право на сокращенный рабочий день имеют строго определенные категории работников. В этот перечень входят несовершеннолетние, инвалиды 1 и 2 групп, а также сотрудники, занятые на вредных (3 и 4 степени) или опасных производствах. Отдельные льготы предусмотрены для педагогов, медработников и женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях», — пояснила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская. Ее слова приводит агентство «Прайм».
Уточняется, что продолжительность рабочего времени варьируется в зависимости от профессии и условий труда. Например, для большинства медработников установлена 39-часовая неделя (ст. 350 ТК РФ). Те, кто работает по совмещению в сельской местности или поселках городского типа, также подпадают под эту норму.
36-часовая неделя предусмотрена для врачей и медперсонала инфекционных больниц, отделений переливания крови и других специалистов, перечисленных в Постановлении Правительства № 1014. Аналогичные льготы есть у педагогов.
Женщины, работающие на Крайнем Севере, трудятся не более 36 часов в неделю (ст. 320 ТК РФ). Такой же график установлен для сотрудников с вредными условиями труда (ст. 92 ТК РФ) и женщин в сельской местности (ст. 263.1 ТК РФ).
Самый короткий рабочий день — 24 часа в неделю — положен медработникам, работающим с радиоактивными веществами, а также тем, кто занимается ликвидацией объектов химического оружия. Эти нормы закреплены в трудовом законодательстве и обязательны для исполнения работодателями.