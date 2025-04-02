Юрист раскрыла россиянам законные способы меньше работать

«Согласно ТК РФ, право на сокращенный рабочий день имеют строго определенные категории работников. В этот перечень входят несовершеннолетние, инвалиды 1 и 2 групп, а также сотрудники, занятые на вредных (3 и 4 степени) или опасных производствах. Отдельные льготы предусмотрены для педагогов, медработников и женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях», — пояснила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская. Ее слова приводит агентство «Прайм».