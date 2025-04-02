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«Надо вопрос отрегулировать»: в ГД хотят пресечь незаконную схему с накруткой кешбэка

Депутат Аксаков допустил возможность законодательного ответа на схему с кешбэком.

Источник: Комсомольская правда

В России набирает популярность незаконная схема с накруткой кешбэка. Депутаты Госдумы планируют изучить ситуацию и найти вариант, способный остановить противоправные деяния мошенников. Финансовые схемы с возвратом товаров в обмен на уже полученный кешбек следует пресечь, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

Он предложил использовать технологии для выявления клиентов-фродеров. В первую очередь, депутаты хотят запретить рекламу с содержанием информации о накрутке кешбэка.

«Пока меры обсуждаются, например, формирование базы данных таких лиц, и, соответственно, ограничение продажи им товаров с кешбэком. Купил со скидкой, вернул без скидки — финансовая схема», — пояснил Анатолий Аксаков.

Аферисты, пока их не раскусили, обманывают жителей и с помощью кружков в мессенджерах. Злоумышленники взламывают аккаунты и перекачивают видеосообщения жертв. Позже кружки отправляются знакомым, а мошенники начинают втираться в доверие.