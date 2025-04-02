«Надо вопрос отрегулировать»: в ГД хотят пресечь незаконную схему с накруткой кешбэка

Аферисты, пока их не раскусили, обманывают жителей и с помощью кружков в мессенджерах. Злоумышленники взламывают аккаунты и перекачивают видеосообщения жертв. Позже кружки отправляются знакомым, а мошенники начинают втираться в доверие.