«Надо вопрос отрегулировать»: в ГД хотят пресечь незаконную схему с накруткой кешбэка

В России набирает популярность незаконная схема с накруткой кешбэка. Депутаты Госдумы планируют изучить ситуацию и найти вариант, способный остановить противоправные деяния мошенников. Финансовые схемы с возвратом товаров в обмен на уже полученный кешбек следует пресечь, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
Он предложил использовать технологии для выявления клиентов-фродеров. В первую очередь, депутаты хотят запретить рекламу с содержанием информации о накрутке кешбэка.
«Пока меры обсуждаются, например, формирование базы данных таких лиц, и, соответственно, ограничение продажи им товаров с кешбэком. Купил со скидкой, вернул без скидки — финансовая схема», — пояснил Анатолий Аксаков.
Аферисты, пока их не раскусили, обманывают жителей и с помощью кружков в мессенджерах. Злоумышленники взламывают аккаунты и перекачивают видеосообщения жертв. Позже кружки отправляются знакомым, а мошенники начинают втираться в доверие.