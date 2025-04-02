Сроки весенней охоты объявлены в Хабаровском крае

Весенняя охота в Хабаровском крае стартует в апреле. В зависимости от района установлены разные сроки, а добыча разрешена только на определенные виды дичи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах охотничий сезон продлится с 15 по 24 апреля. В Хабаровском районе сроки разные: на водоплавающую дичь — с 23 апреля по 2 мая, на боровую — с 17 по 26 апреля. В северных районах охота начнется позже: в Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском — с 13 по 22 мая.
Заявления на разрешения принимаются за 15 дней до начала сезона. Госпошлина — 650 рублей, оплату рекомендуется провести заранее. Запрещена охота с подхода (кроме глухаря), на вальдшнепа на утренней тяге и с собаками, кроме поиска раненой дичи.