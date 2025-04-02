Мать сдала анализ ДНК вместе с сыном, чтобы получить алименты: результат теста разрушил ее жизнь

Оказалось, что ни отец, ни мать не являются родственниками мальчика. На самом деле, его еще при рождении подменили в роддоме. Была проведена колоссальная работа по обнаружению женщин, которые рожали в этот же день в той же больнице: 24 декабря 2018 года.