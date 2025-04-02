Мать сдала анализ ДНК вместе с сыном, чтобы получить алименты: результат теста разрушил ее жизнь

Тесты ДНК помогли матери раскрыть страшную тайну о ребенке. Как пишет издание Mirror, женщина отправилась сдавать генетический анализ ради алиментов, которые не выплачивал супруг. Однако их результаты повергли всю семью в шок.
Оказалось, что ни отец, ни мать не являются родственниками мальчика. На самом деле, его еще при рождении подменили в роддоме. Была проведена колоссальная работа по обнаружению женщин, которые рожали в этот же день в той же больнице: 24 декабря 2018 года.
Как оказалось, обе женщины, чьи дети около шести лет воспитываются в чужих семьях, живут в отдаленной провинции Перу. ДНК-тесты подтвердили халатность медперсонала. Матери тяжело переживают произошедшую историю: им тяжело понимать, что все это время их родная кровь росла в другой семье, однако отказываться от ребенка, которого они воспитывали с самый первых дней, ничуть не легче.
«Я не знаю, что делать, Боже мой, я хочу, чтобы они мне помогли. Один не хочет уходить, а другой не хочет оставаться», — плачет одна из матерей, рассказывая о произошедшем.
Одна из рожениц еще в первые дни своего нового статуса обратила внимание, что ребенок абсолютно не похож ни на нее, ни на супруга, однако медсестра заверила, что ребенок ее. В роддоме эту тему не желают комментировать.
Как KP.RU писал ранее, в Республике Саха проводится процессуальная проверка по сообщению о возможной подмене ребенка в родильном доме 16 лет назад.