Индекс социального благополучия в России вырос: опубликован топ-35 регионов

Индекс социального благополучия россиян вырос на 12% в течение года. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на исследование ФоРГО «Индекс социального благополучия. ТОП — 35». Сообщается, что среднемесячная заработная плата в РФ возросла на 24%, при этом стоимость жизни за тот же период увеличилась на 10,2%.
Также в исследовании определены регионы с наиболее высоким индексом социального благополучия. Возглавляет топ Москва. Также в первую десятку входят ЯНАО, Магаданская область, ХМАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.
Отмечается, что вырос рейтинг Татарстана, Тюменской, Липецкой и Тульской областей, а также Самарской, Калужской и Нижегородской области. Последняя переместилась в рейтинге на 15 пунктов вверх и заняла 31 место.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин информировал, что в 2024 году рост реальных располагаемых доходов граждан Российской Федерации составил 8,5%, причем это наблюдается на фоне исторически низкого уровня безработицы.
Также сообщалось, что в России до минимума упало число домовладений без доступа к канализации: у 92% домов и квартир есть собственные туалеты.
В то же время Центробанк РФ заявил о рисках, связанных с возможным появлением у российских граждан неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем.