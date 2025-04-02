Индекс социального благополучия в России вырос: опубликован топ-35 регионов

Индекс социального благополучия россиян вырос на 12% в течение года. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на исследование ФоРГО «Индекс социального благополучия. ТОП — 35». Сообщается, что среднемесячная заработная плата в РФ возросла на 24%, при этом стоимость жизни за тот же период увеличилась на 10,2%.