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Овечкин сократил отставание от Гретцки до трёх голов

Овечкин забросил свою 891-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Российский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, сократив разрыв до трёх шайб.

В игре против ХК «Бостон Брюинз» 39-летний хоккеист пополнил свой счёт очередным голом, доведя общее число шайб в карьере до 891.

Овечкин находится на втором месте в перечне лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит хоккеисту из Канады Уэйну Гретцки, на счету канадца 894 шайбы в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что НХЛ в своих соцсетях поменяла логотип на изображение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.