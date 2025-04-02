Овечкин сократил отставание от Гретцки до трёх голов

Российский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, сократив разрыв до трёх шайб.
В игре против ХК «Бостон Брюинз» 39-летний хоккеист пополнил свой счёт очередным голом, доведя общее число шайб в карьере до 891.
Овечкин находится на втором месте в перечне лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит хоккеисту из Канады Уэйну Гретцки, на счету канадца 894 шайбы в 1487 матчах.
Ранее сообщалось, что НХЛ в своих соцсетях поменяла логотип на изображение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.