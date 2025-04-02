В Госдуме уточнили, когда выплатят повышенные пенсии в России

Повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля. Вскоре начнется их доставка. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.