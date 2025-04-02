В Госдуме уточнили, когда выплатят повышенные пенсии в России

Российских пенсионеров ожидают проиндексированные выплаты.
Повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля. Вскоре начнется их доставка. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.
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«Социальные пенсии повышаются с 1 апреля. Таким образом в ближайшие выплаты уже будут включены повышенные суммы. Почта производит доставку пенсий с 3 по 25 число каждого месяца», — процитировало Бессараб РИА Новости.
Также депутат добавила, что граждане, получающие пенсии на банковскую карту, могут узнать точные даты начислений в Социальном фонде. Это поможет при планировании собственных бюджетов россиян.
Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля в России начали действовать новые правила, касающиеся пенсий. Более 4,2 млн россиян получат эти социальные выплаты в увеличенном объеме. Индексация составила 14,75%.