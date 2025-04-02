Россиянам пообещали двойное увеличение пенсии

Пенсии увеличат за счет роста экономики и повышения зарплат.
С 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться в два этапа — сначала по уровню инфляции, а затем с учетом доходов Социального фонда. Кроме того, СФР получит право назначать региональные доплаты, что упростит поддержку пенсионеров. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России начнут по-новому индексировать пенсии: когда ждать очередного повышения выплат.
«Страховые пенсии в 2026 году будут повышаться по новому механизму — в два этапа. Первая индексация пройдет в феврале и будет рассчитана исходя из инфляции за 2025 год. Второе повышение запланировано на апрель — его размер определят с учетом поступлений в бюджет Социального фонда России (СФР)», — пояснил Виноградов. Его слова приводит РИА Новости.
Ожидается, что инфляция в 2026 году составит 4−5%, а доходы фонда могут вырасти на 2−3%. Такой подход позволит увеличить пенсии не только за счет инфляции, но и благодаря росту экономики и зарплат, что соответствует принципу солидарности поколений.
Кроме того, с 2026 года СФР сможет напрямую назначать и выплачивать региональные доплаты к пенсиям. Это упростит систему социальной поддержки пожилых граждан, отметил эксперт. Нововведения направлены на более гибкое и адресное повышение доходов пенсионеров.