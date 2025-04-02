Россиянам пообещали двойное увеличение пенсии

«Страховые пенсии в 2026 году будут повышаться по новому механизму — в два этапа. Первая индексация пройдет в феврале и будет рассчитана исходя из инфляции за 2025 год. Второе повышение запланировано на апрель — его размер определят с учетом поступлений в бюджет Социального фонда России (СФР)», — пояснил Виноградов. Его слова приводит РИА Новости.