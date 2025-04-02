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Гигиенист дала советы, как уменьшить вред газировок и энергетиков для зубов

Гигиенист Братская: Пейте газировку через трубочку, чтобы снизить вред для эмали.

Источник: Комсомольская правда

Энергетические напитки давно обрели популярность среди тех, кто хочет быстро взбодриться. Однако их влияние на здоровье зубов далеко не безобидно. Эксперт в области профилактической стоматологии Татьяна Братская рассказала KP.RU, как снизить вред от газировок.

— Пейте через трубочку. Это поможет минимизировать контакт напитка с зубами и, соответственно, снизить риск повреждения эмали. А после газировки или энергетика прополощите рот водой — это смоет остатки сахара и кислоты, — объяснила гигиенист.

Также эксперт посоветовала придерживаться следующих правил. Лучше не чистить зубы сразу после напитка. Лучше подождать 30−60 минут, чтобы слюна успела восстановить уровень pH и предотвратить повреждение эмали. Использование фторсодержащей зубной пасты поможет укрепить эмаль и защитить ее от воздействия кислот. Кроме того, важно регулярно посещать стоматолога.

— Помимо профессиональной гигиены и фторирования зубов, врач может назначить реминерализирующую терапию, которая поможет насытить зубы утраченными минералами, -подчеркнула Братская.