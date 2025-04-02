Гигиенист дала советы, как уменьшить вред газировок и энергетиков для зубов

Энергетические напитки давно обрели популярность среди тех, кто хочет быстро взбодриться. Однако их влияние на здоровье зубов далеко не безобидно. Эксперт в области профилактической стоматологии Татьяна Братская рассказала KP.RU, как снизить вред от газировок.
— Пейте через трубочку. Это поможет минимизировать контакт напитка с зубами и, соответственно, снизить риск повреждения эмали. А после газировки или энергетика прополощите рот водой — это смоет остатки сахара и кислоты, — объяснила гигиенист.
Также эксперт посоветовала придерживаться следующих правил. Лучше не чистить зубы сразу после напитка. Лучше подождать 30−60 минут, чтобы слюна успела восстановить уровень pH и предотвратить повреждение эмали. Использование фторсодержащей зубной пасты поможет укрепить эмаль и защитить ее от воздействия кислот. Кроме того, важно регулярно посещать стоматолога.
— Помимо профессиональной гигиены и фторирования зубов, врач может назначить реминерализирующую терапию, которая поможет насытить зубы утраченными минералами, -подчеркнула Братская.