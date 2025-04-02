Гигиенист дала советы, как уменьшить вред газировок и энергетиков для зубов

Также эксперт посоветовала придерживаться следующих правил. Лучше не чистить зубы сразу после напитка. Лучше подождать 30−60 минут, чтобы слюна успела восстановить уровень pH и предотвратить повреждение эмали. Использование фторсодержащей зубной пасты поможет укрепить эмаль и защитить ее от воздействия кислот. Кроме того, важно регулярно посещать стоматолога.