МВД: Мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета стажа

Сообщается, что мошенники выманивают у пенсионеров паспортные данные по телефону, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Как предлог они используют якобы необходимость перерасчета пенсионного стажа. После того, как пенсионер называет паспортные данные, лже-сотрудник Пенсионного фонда прекращает разговор. Через какое-то время пенсионеру звонит фальшивый сотрудник правоохранительных органов и сообщает, что по его паспортным данным якобы переведены деньги на Украину. Жертве угрожают возбуждением уголовного дела, убеждают снять со счетов все сбережения и передать их курьеру.