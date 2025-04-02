МВД: Мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета стажа

Телефонные мошенники практикуют новую схему обмана пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа. Подробности рассказывает ТАСС со ссылкой на МВД.
Сообщается, что мошенники выманивают у пенсионеров паспортные данные по телефону, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Как предлог они используют якобы необходимость перерасчета пенсионного стажа. После того, как пенсионер называет паспортные данные, лже-сотрудник Пенсионного фонда прекращает разговор. Через какое-то время пенсионеру звонит фальшивый сотрудник правоохранительных органов и сообщает, что по его паспортным данным якобы переведены деньги на Украину. Жертве угрожают возбуждением уголовного дела, убеждают снять со счетов все сбережения и передать их курьеру.
Как мошенники начали обманывать пожилых россиян по домашним телефонам, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем президент Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. В нем 30 важных мер, которые должны оградить людей от постоянных «разводов».
Как оградить себя от мошенников, читайте здесь на KP.RU.