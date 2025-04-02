Играл во дворе и пропал 10-летний мальчик в г. Вяземский Хабаровского края

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю, уточнив приметы пропавшего ребёнка, прапорщик полиции Кирилл Штурмов и старший сержант полиции Роман Кузнецов немедленно приступили к обследованию ближайших улиц и дворов, а также детских игровых площадок. Спустя час поисков, ребенок был обнаружен в городском парке по ул. Коммунистической, в 6 километрах от своего дома.