Играл во дворе и пропал 10-летний мальчик в г. Вяземский Хабаровского края

В г. Вяземский Хабаровского края сотрудники Росгвардии вернули родителям потерявшегося ребёнка, сообщает ИА AmurMedia.
Около 9 часов вечера в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступила оперативная информация о пропаже 10-летнего мальчика, который пропал со двора дома по ул. Шевченко.
По имеющейся информации, ребенок играл на детской площадке во дворе дома. Заметив долгое отсутствие мальчишки, мать ребенка вышла на улицу и не обнаружила его на детской площадке.
Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю, уточнив приметы пропавшего ребёнка, прапорщик полиции Кирилл Штурмов и старший сержант полиции Роман Кузнецов немедленно приступили к обследованию ближайших улиц и дворов, а также детских игровых площадок. Спустя час поисков, ребенок был обнаружен в городском парке по ул. Коммунистической, в 6 километрах от своего дома.
Сотрудники Росгвардии доставили 10-летнего Николая в отдел полиции, где его ожидала испуганная мать. Родители ребенка выразили благодарность сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии за оперативность в розыске их пропавшего сына.