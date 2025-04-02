Доктор медицинских наук Чутко объяснил, нужно ли лечить одиночество

Век технологий и социальных сетей, когда можно общаться с людьми со всего мира, не остановил рост числа людей, ощущающих одиночество. Почему в мире, полном общения, многие начинают чувствовать себя одинокими? Об этом KP.RU рассказал профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека им. И. П. Бехтеревой РАН Леонид Чутко.
— Чаще всего ощущение одиночества бывает у людей с повышенным уровнем тревожности. Они могут работать в коллективе, иметь семью, но чувствовать себя одинокими. Иногда такое ощущение появляется у абсолютно здоровых людей. Если оно преходящее, это нормально. Если же начинает причинять сильное беспокойство, то нужно принимать меры, — объяснил профессор.
Одиночество, по мнению специалиста, не всегда связано с тем, что у человека нет общения или близких. В современном мире, где все становится более нестабильным, многие люди испытывают тревогу. Это может привести к различным проблемам.
— Важно понять, что стоит за ощущением одиночества, которое причиняет человеку страдания. Зачастую это именно тревога. И работать нужно с ней, а не с одиночеством как таковым, — добавил Чутко.