Седокова ответила на обвинения со стороны близких своего экс-мужа Тиммы

Российская певица Анна Седокова, комментируя обвинения со стороны семьи своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, призвала уважать память о покойном. Об этом она написала в социальной сети.
По некоторым данным, обращение артистки якобы адресовано прежде всего его отцу Райтису Тимме и другу спортсмена Марку Пугачеву.
«Лучшее, что вы можете сделать, — это организовать турнир памяти или школу. Игру имени Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — написала певица на своей странице в социальной сети Instagram*.
Седокова отметила, что предпочитает не обсуждать произошедшее. Кроме того, по словам артистки, она также не хочет дискуссировать с теми, кто, по её словам, распространяет лживую информацию, пытаясь привлечь внимание к себе на фоне трагедии.
Напомним, Янис Тимма был найден мертвым 17 декабря в Москве. Предположительно, он покончил с собой. За несколько дней до этого Тимма и Седокова развелись, пробыв в отношениях примерно четыре года.
Также сообщалось, что Марк Пугачев намекнул на то, что певица оставила себе коллекцию футболок бывшего супруга.
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