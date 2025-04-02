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Седокова ответила на обвинения со стороны близких своего экс-мужа Тиммы

Певица отметила, что не хочет дискуссировать с теми, кто, по её словам, распространяет лживую информацию.

Источник: Аргументы и факты

Российская певица Анна Седокова, комментируя обвинения со стороны семьи своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, призвала уважать память о покойном. Об этом она написала в социальной сети.

По некоторым данным, обращение артистки якобы адресовано прежде всего его отцу Райтису Тимме и другу спортсмена Марку Пугачеву.

«Лучшее, что вы можете сделать, — это организовать турнир памяти или школу. Игру имени Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — написала певица на своей странице в социальной сети Instagram*.

Седокова отметила, что предпочитает не обсуждать произошедшее. Кроме того, по словам артистки, она также не хочет дискуссировать с теми, кто, по её словам, распространяет лживую информацию, пытаясь привлечь внимание к себе на фоне трагедии.

Напомним, Янис Тимма был найден мертвым 17 декабря в Москве. Предположительно, он покончил с собой. За несколько дней до этого Тимма и Седокова развелись, пробыв в отношениях примерно четыре года.

Также сообщалось, что Марк Пугачев намекнул на то, что певица оставила себе коллекцию футболок бывшего супруга.

*Принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.