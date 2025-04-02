Седокова ответила на обвинения со стороны близких своего экс-мужа Тиммы

«Лучшее, что вы можете сделать, — это организовать турнир памяти или школу. Игру имени Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — написала певица на своей странице в социальной сети Instagram*.