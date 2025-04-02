«Банки консервные какие-то»: владивостокцы не оценили проект здания экс-Океанариума

Во Владивостоке стартовали работы по реконструкции здания бывшего океанариума на улице Батарейной. После завершения обновления здесь откроется филиал Национального центра «Россия», который станет новой культурной точкой на карте города.
Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, на объекте уже ведется демонтаж старой облицовки. Новый фасад будет оформлен в цветах российского триколора с использованием световых элементов. Внутреннее пространство здания получит современное планировочное решение, включающее выставочные залы, лекционные аудитории, кафе-коворкинг и даже универмаг.
В числе запланированных экспозиций — «Гордость. Краткая история Приморского края», «Японское море», «Природа и человек», а также интерактивная зона «Мечтай. Мастер-планы городов». Открытие центра запланировано на сентябрь 2025 года.
Местные жители, однако, с недоверием восприняли грядущие перемены.
«Банки консервные какие-то», «Потом коллеж сделаем в стиле ожидание-реальность», — пишут пользователи в соцсетях, ссылаясь на неоднозначный архитектурный стиль будущего центра.
Многие до сих пор не могут простить властям закрытие старейшего городского океанариума, который на протяжении многих лет был одним из символов Владивостока.
Напомним, Владивостокский океанариум прекратил работу 1 февраля текущего года. Взамен правительство региона обещает создать мультифункциональное пространство с аквариумом, технопарком, военно-патриотической зоной и гастрономическим сектором.