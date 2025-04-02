Красноярцев разыграли новостью об открытии цирка

В сообщении утверждалось, что после длительной реконструкции Красноярский цирк вновь откроет свои двери для зрителей 25 апреля.
«Ремонтные работы включали полную модернизацию зрительного зала, обновление сцены и технического оборудования, а также улучшение комфортности для зрителей. Вместимость зала увеличена до 1200 мест, а новые кресла обеспечивают удобство во время представлений», — пишет сообщество.
Красноярцы поняли, что это розыгрыш и оставили комментарии:
«И метро в этот же день запустят и газифицируют город»;
«25 апреля, какого года?»;
«Хорошая шутка».
Ранее мы рассказывали, что администрация Красноярска тоже разыграла жителей города.