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Красноярцев разыграли новостью об открытии цирка

1 апреля сообщество ВКонтакте «Правый берег / Красноярск» опубликовало вымышленную новость о том, что в Красноярске откроется цирк, вызвав волну обсуждений и шуток среди горожан.

Источник: МК

В сообщении утверждалось, что после длительной реконструкции Красноярский цирк вновь откроет свои двери для зрителей 25 апреля.

«Ремонтные работы включали полную модернизацию зрительного зала, обновление сцены и технического оборудования, а также улучшение комфортности для зрителей. Вместимость зала увеличена до 1200 мест, а новые кресла обеспечивают удобство во время представлений», — пишет сообщество.

Красноярцы поняли, что это розыгрыш и оставили комментарии:

«И метро в этот же день запустят и газифицируют город»;

«25 апреля, какого года?»;

«Хорошая шутка».

Ранее мы рассказывали, что администрация Красноярска тоже разыграла жителей города.