Овечкин догнал Бриндамора и поднялся на 27-е место по матчам в НХЛ

Овечкину осталось забить всего несколько голов, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата. По словам спортивных аналитиков, если Овечкин сохранит текущий темп игры, он может побить рекорд уже в апреле текущего года.