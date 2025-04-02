Овечкин догнал Бриндамора и поднялся на 27-е место по матчам в НХЛ

Российский спортсмен стал одним из лучших в НХЛ.
Хоккеист из России Александр Овечкин, выступающий в США за клуб «Вашингтон Кэпиталз», занял 27 место в ряду лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По числу матчей в НХЛ Овечкин догнал Рода Бриндамора — главного тренера «Каролины Харрикейнз». Об этом говорят данные спортивной статистики.
«Овечкин поднялся на 27-е место по матчам в НХЛ. Он догнал по этому показателю Бриндамора», — следует из статистики, опубликованной на сайте НХЛ.
Уточняется, что рекордсменом НХЛ является Патрик Марло, сыгравший 1779 матчей. Овечкин занимает третье место и уступает защитнику «Сент-Луис Блюз» Райану Сутеру (1519 матчей), а также игроку «Каролины» Бренту Бернсу (1488 матчей).
Овечкину осталось забить всего несколько голов, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата. По словам спортивных аналитиков, если Овечкин сохранит текущий темп игры, он может побить рекорд уже в апреле текущего года.