Росстат: В России уменьшилось количество заядлых курильщиков

В России уменьшилось количество людей, которые выкуривают пачку сигарет в день. Их доля составляет 40 процентов. Это рекордно низкий уровень. По данным Росстата, двумя годами ранее пачку сигарет в день выкуривали 46,7 процента россиян.
Судя по данным комплексного наблюдения условий жизни граждан РФ, общее количество курильщиков в стране также стало меньше — теперь их 25,5 процента. При этом 64,9 процента опрошенных россиян старше 15 лет заявили, что никогда не курили.
Большая часть курильщиков в России — мужчины. Ежедневно или изредка курят 44,3 процента россиян и лишь 10,1 процента россиянок. Также назван возраст, в котором большинство жителей РФ приобретают эту вредную привычку. 65,3 процента начали курить в 15−20 лет, еще 22,8 = в 21−30 лет.
Когда отмечается Международный день отказа от курения в 2025 году, узнайте здесь на KP.RU.
Вместе с экспертом разбираемся, в чем заключается вред пассивного курения обычных сигарет, электронных сигарет и вейпов здесь на KP.RU.
Как отказаться от курения быстро и эффективно, узнайте здесь на KP.RU.