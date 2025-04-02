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В Омске на Красном пути снова угодил в кювет автобус

О пострадавших результате ЧП неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 1 апреля в телеграм-канале «Омский новостной поезд» появились кадры с видеорегистратора, запечатлевшие аварию на Красном пути. В кювет провалился пассажирский автобус.

ЧП произошло на участке между остановками «Дворец творчества» и «Аграрный университет». Судя по видео, автобус угодил в кювет двумя правыми колесами. Пассажиров на момент съемки в его салоне нет. Официальных комментариев инцидента со стороны Госавтоинспекции по Омской области и мэрии пока не последовало.

Отметим, что в кювет с ливневкой на Красном пути транспорт проваливается регулярно. Так, точно такая же авария с пассажирским автобусом произошла здесь в октябре прошлого года. На тот момент в салоне находилось 20 человек. Никто, к счастью, не пострадал.