В Омске на Красном пути снова угодил в кювет автобус

Отметим, что в кювет с ливневкой на Красном пути транспорт проваливается регулярно. Так, точно такая же авария с пассажирским автобусом произошла здесь в октябре прошлого года. На тот момент в салоне находилось 20 человек. Никто, к счастью, не пострадал.