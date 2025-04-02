Мужчина считал себя забывчивым, а оказалось, что он смертельно болен

За этим последовали еще три приступа. Медики ввели Пола в кому. В больнице врачи обнаружили у него глиобластому — опасный рак мозга. Джо назвала диагноз страшным ударом. По данным медиков, такие опухоли растут быстро. Без лечения человек может умереть за полгода. У Пола нашли две опухоли. Врачи дали ему 14 месяцев жизни.