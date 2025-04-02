Мужчина считал себя забывчивым, а оказалось, что он смертельно болен

59-летний Пол Флетчер из английской деревни Бримскомб ехал на работу в свою клининговую компанию 6 февраля. Он несколько раз пропустил нужные повороты. Его жена Джо рассказала, что сначала они посчитали это забавным. О том, чем это обернулось позже, пишет People.
Мужчина даже пошутил, что это странно. Но через два дня Пол потерял сознание прямо на кухне. Его сын Джек вызвал помощь. Джо отметила, что у мужа пошла кровь изо рта.
За этим последовали еще три приступа. Медики ввели Пола в кому. В больнице врачи обнаружили у него глиобластому — опасный рак мозга. Джо назвала диагноз страшным ударом. По данным медиков, такие опухоли растут быстро. Без лечения человек может умереть за полгода. У Пола нашли две опухоли. Врачи дали ему 14 месяцев жизни.
20 февраля Полу сделали операцию. Одну опухоль убрали. Вторую надеются вылечить химией и облучением. Личная страничка героя публикации в соцсети.
Сначала Пол не придавал значения мелким странностям. Он путал повороты и забывал, куда положил вещи. Но после обморока начался тяжелый путь. Джо призналась, что они сначала думали об инсульте или инфаркте. Правда оказалась хуже. 20 февраля Полу сделали операцию. Одну опухоль убрали. Вторую надеются вылечить химией и облучением.
Супруги не сдаются. Они собирают деньги для фонда Brain Tumor Charity. Джо назвала мужа сильным бойцом. Они перешли на кето-диету, гуляют каждый день и избегают сахара. Джо подчеркнула, что рак не сломает их. Семья готовится к самой сложной битве.
Ранее стало известно, как в Британии отец троих детей уснул с болью в ухе, однако редкое заболевание оборвало его жизнь за несколько часов. Оказалось, что у него была необычная форма менингита.