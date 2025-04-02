Бывший полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис выразил мнение, что Зеленский доставил Вашингтону «немало проблем» своим поведением в отношении сделки, касающейся минеральных ресурсов.
«У нас было столько проблем с этой сделкой. Министр финансов США Скотт Бессент был в Киеве с визитом — Зеленский не подписал. Он отправился в Белый дом — не подписал. Теперь снова не хочет подписывать сделку», — заявил он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Он отметил, что Зеленский «играет в опасную игру», а также добавил, что у Зеленского нет «рычагов давления» ни на США, ни на Российскую Федерацию.
По словам Дэвиса, Зеленский «всеми силами» хочет получить место в Североатлантическом альянсе, в том числе с помощью сделки по украинским ресурсам.
При этом украинская сторона изначально понимала, что это невозможно. В связи с этим «упорство» Зеленского вызывает негативную реакцию.
«Всё, что он делает — только злит все стороны. Я думаю, это плохо закончится как для Украины, так и для самого Зеленского», — сказал Дэвис.
Ранее Дэвис заявил, что Соединённые Штаты больше не видят в Украине «надёжного партнёра».