Подполье в Херсоне сообщило, что создает общий штаб на правобережье Днепра

«Пора объединить усилия в это сложное для нашего города и всей Херсонщины время, чтобы навсегда уничтожить зеленую гидру украинского национализма! Для этого необходимо выступить единым фронтом и показать, что нормальных людей намного больше, чем одурманенных зигующих укронацистов», — сообщается в Telegram-канале организации.