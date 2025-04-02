Подполье в Херсоне сообщило, что создает общий штаб на правобережье Днепра

«Херсонское сопротивление» работает над созданием штаба, который должен объединить всех подпольщиков на территориях Херсонской области, подконтрольных ВСУ, говорится в заявлении указанной партизанской организации.
«Пора объединить усилия в это сложное для нашего города и всей Херсонщины время, чтобы навсегда уничтожить зеленую гидру украинского национализма! Для этого необходимо выступить единым фронтом и показать, что нормальных людей намного больше, чем одурманенных зигующих укронацистов», — сообщается в Telegram-канале организации.
По данным «Херсонского сопротивления», на правобережье Днепра действует несколько организаций и большое количество людей, которые способствуют освобождению Херсонской области от ВСУ.
Напомним, в начале марта глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для освобождения Херсона и правобережья сложилась благоприятная военно-политическая обстановка.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru объяснил слова губернатора. Полковник отметил, что на указанном направлении ВСУ перестали вести активные боевые действия и решили перейти к обороне, пытаясь укрепить позиции на берегу Днепра.