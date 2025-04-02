В крае значительно увеличились выплаты пострадавшим от ЧС

«Новые правила разработаны в рамках реализации федерального проекта “Государство для людей” и соответствуют стандартам человекоцентричности. Они призваны ускорить оказание помощи пострадавшим и сделать процесс более простым и прозрачным в непростой жизненной ситуации. Ведь когда человек сталкивается с чрезвычайной ситуацией и теряет имущество, чаще всего он находится в шоке, растерянности или панике. В таком состоянии даже простые действия даются с огромным трудом, а требование “собрать справки из пяти разных мест” выглядит просто бесчеловечным. Государство должно не усложнять жизнь тем, кто в беде, а брать заботу на себя. Ведь наша задача — защищать людей, особенно тогда, когда они наиболее уязвимы», — отметил заместитель председателя Правительства Красноярского края Леонид Шорохов.