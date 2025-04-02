В крае значительно увеличились выплаты пострадавшим от ЧС

Для жителей региона процедура стала проще. Теперь для получения единовременной материальной помощи пострадавшим от ЧС не нужно подавать заявления — выплата будет произведена проактивно, в беззаявительном порядке. Органы местного самоуправления будут самостоятельно организовывать сбор необходимых документов и передавать их в министерство социальной политики края для перечисления средств.
Кроме того, увеличился и размер компенсации: за частично утраченное имущество первой необходимости будет выплачено 75 тысяч рублей на человека. Ранее эта сумма составляла 50 тысяч рублей на семью. За полностью утраченное имущество теперь полагается не 100 тысяч рублей на семью, а 150 тысяч рублей на человека.
Финансирование предусмотрено за счет средств резервного фонда Красноярского края.
«Новые правила разработаны в рамках реализации федерального проекта “Государство для людей” и соответствуют стандартам человекоцентричности. Они призваны ускорить оказание помощи пострадавшим и сделать процесс более простым и прозрачным в непростой жизненной ситуации. Ведь когда человек сталкивается с чрезвычайной ситуацией и теряет имущество, чаще всего он находится в шоке, растерянности или панике. В таком состоянии даже простые действия даются с огромным трудом, а требование “собрать справки из пяти разных мест” выглядит просто бесчеловечным. Государство должно не усложнять жизнь тем, кто в беде, а брать заботу на себя. Ведь наша задача — защищать людей, особенно тогда, когда они наиболее уязвимы», — отметил заместитель председателя Правительства Красноярского края Леонид Шорохов.