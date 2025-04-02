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В Приангарье в рамках расследования уголовных дел проверили мигрантов

Рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели в разных районах Иркутской области.

Источник: Следственный комитет РФ

В Иркутской области провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Сотрудники СК совместно в рамках расследования уголовных дел об организации незаконной миграции с коллегами из регионального МВД и ФСБ проверили места общественного питания, объекты торговли и прочие места, где концентрируются иностранцы.

Проверено более 50 мигрантов в Ангарске, Бодайбинском, Куйтунском и Усть-Кутском районах. В поселке Куйтун был выявлен нарушитель, которому грозит депортация со штрафом.

В Бодайбо проводится проверка по признакам незаконной постановки на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ).

8 мигрантов привлекли к административной ответственности в Усть-Куте за проживание не по месту регистрации.

«Всего следователями Усть-Кутского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ», — отметили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось о том, что начальника центра временного содержания мигрантов осудят за взятку в Иркутской области.