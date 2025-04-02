Следственный отдел инициировал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия для установления обстоятельств и оценки действий уполномоченных лиц, по результатам будет принято процессуальное решение.
Льется с потолка: в Хабаровске жители Нагорной просят признать дом аварийным
В Хабаровске проводится проверка по факту публикации в интернете информации об аварийном состоянии дома на улице Нагорная, где квартиры затапливает из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества, об этом сообщили в хабаровском Следкоме.