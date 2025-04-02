Учёные создали цифровую модель Байкала для защиты от загрязнений

Эта модель имитирует природные процессы в регионе. Она поможет спрогнозировать и предотвратить экологические риски, такие как загрязнение озера селями у шламохранилищ бывшего ЦБК. Со слов заместителя директора Института Игоря Ельцова, модель позволяет управлять селями.