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Учёные создали цифровую модель Байкала для защиты от загрязнений

Разработка поможет прогнозировать сели и предотвращать загрязнение озера.

Источник: IrkutskMedia.ru

Учёные разработали цифровую модель Байкальской природной территории. Директор Института вычислительной математики Михаил Марченко сообщил о готовности первой версии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Эта модель имитирует природные процессы в регионе. Она поможет спрогнозировать и предотвратить экологические риски, такие как загрязнение озера селями у шламохранилищ бывшего ЦБК. Со слов заместителя директора Института Игоря Ельцова, модель позволяет управлять селями.

Над проектом работают 16 научных институтов из Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. Озеро Байкал является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.

Агентство напоминает, что недавно учёные исследовали уровень загрязнения льда на Байкале, взяв пробы в популярных туристических местах для оценки антропогенного воздействия.