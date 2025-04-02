Учёные создали цифровую модель Байкала для защиты от загрязнений

Учёные разработали цифровую модель Байкальской природной территории. Директор Института вычислительной математики Михаил Марченко сообщил о готовности первой версии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
Эта модель имитирует природные процессы в регионе. Она поможет спрогнозировать и предотвратить экологические риски, такие как загрязнение озера селями у шламохранилищ бывшего ЦБК. Со слов заместителя директора Института Игоря Ельцова, модель позволяет управлять селями.
Над проектом работают 16 научных институтов из Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. Озеро Байкал является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.
Агентство напоминает, что недавно учёные исследовали уровень загрязнения льда на Байкале, взяв пробы в популярных туристических местах для оценки антропогенного воздействия.