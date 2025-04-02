В школах появятся уроки цифровой грамотности

— Проекту всего год, но в нем уже участвует более трех тысяч волонтеров в 45 субъектах. Они входят в сообщества студентов вузов и ссузов преимущественно инженерных и IТ-специальностей, проводят мероприятия по цифровой грамотности, регулярно консультируют в МФЦ старшее поколение по использованию портала «Госуслуги». В Донецке и Луганске уже сформированы цифровые волонтерские сообщества, их роль там очень важна, потому что сервисы, которые привычны в других регионах, там только запускаются. Нужно объяснять, как они работают, иногда помогать в установке и настройке приложений.