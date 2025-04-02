В школах появятся уроки цифровой грамотности

Партпроект продвигает идею сделать уроки цифровой грамотности в школах обязательными.
В российских школах станут обязательными уроки цифровой грамотности. Такую идею продвигает партийный проект «Цифровая Россия», чтобы повысить защищенность детей от мошенников и открыть им в будущем путь в IТ-сферу. Как младшему и старшему поколениям помогают освоиться в digital-среде и чем занимаются цифровые волонтеры, рассказал URA.RU федеральный координатор проекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы представляем проекты «Единой России». В интервью координаторы проектов рассказывают, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
— Какие направления партпроекта «Цифровая Россия» стали самыми востребованными в 2024 году?
Одна из главных составляющих проекта «Цифровая Россия» — просветительская, говорит Антон НемкинФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
— За прошлый год региональные координаторы проекта провели 1200 мероприятий по всей стране, в них приняли участие 160 тысяч человек. Каждое четвертое было посвящено киберграмотности. Среди них уроки для школьников и студентов в рамках акции «Безопасный интернет», где ребята в процессе неформального общения и в игровой форме учатся распознавать фейки, фишинговые рассылки, вредоносных ботов и лучше ориентироваться в сети. Также мы ведем масштабную просветительскую работу по обучению цифровой безопасности и гигиене. Координаторы проекта в качестве экспертов принимают участие во всероссийских акциях, в частности в «Цифровом ликбезе» и «Уроке цифры».
В прошлом году мы стали партнерами всероссийской акции «Цифровой диктант» и организовали офлайн-площадки в 50 регионах. Всего удалось привлечь более 500 тысяч человек, а за все время прошли уже более двух миллионов. Он помогает выявить слабые места в цифровой грамотности населения и определить самые уязвимые группы. Оказывается, даже молодое поколение, те, кто практически родился с смартфоном в руках, не всегда разбирается в цифровых технологиях и принципах безопасной работы с ними, вопреки всем стереотипам.
Поэтому мы продвигаем идею сделать уроки цифровой грамотности в школах обязательными. Базовая цифровая грамотность, навыки работы с техническими средствами, общее понимание принципов этичного поведения в сети закладываются именно в школе. Часто у детей рождаются новаторские идеи, которые в итоге становятся стартапами и крупными технологическими прорывами для страны.
Школьники чаще других возрастных групп попадаются на уловки злоумышленников в интернетеФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Направление «Учим цифре» направлено на улучшение условий труда учителей информатики. Повышаем и технологическую оснащенность школ — например, к 2030 году в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» 630 тысяч учителей получат планшеты российской разработки. В эти же сроки 100% школ и колледжей оснастят Wi-Fi и IT-инфраструктурой.
«Цифровая Россия» оперативно реагирует на острые социальные задачи. Во время нападения на Курскую область передали школьникам планшеты и ноутбуки, чтобы они продолжали учиться. Координаторы «Цифровой России» работали с Минцифры России, чтобы адаптировать платформу «Госуслуги» для решения неотложных вопросов пострадавших жителей приграничных территорий. Большая работа ведется и по обеспечению малых и отдаленных населенных пунктов мобильной связью и интернетом по итогам открытого голосования по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Далеко не все жители знают об этом проекте. Наши местные координаторы рассказывают о такой возможности, помогают организовать голосование. В ряде случаев сельскому поселению или деревне не удается пройти отбор — тогда мы стараемся решить проблему на уровне региона.
— Как «Цифровая Россия» поддерживает IT-компании и профессиональное сообщество?
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— Наш партийный проект оказывает поддержку российским IT-компаниям, отечественным цифровым сервисам, платформам социальной направленности, помогая их развитию и масштабированию. Для этого в конце прошлого года мы запустили новый информационный портал «Карта Цифровой России». Это каталог IT-решений, структурированная информация по каждому продукту, интерактивная карта для поиска решений по регионам и отраслям, профили российских IT-компаний с подробной информацией и контактами разработчиков, а также раздел новостей.
Отдельное направление — совершенствование IT-законодательства. Рабочая группа партпроекта уже подготовила предложения к пакету законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который недавно был рассмотрен в Госдуме. В прошлом году «Цифровая Россия» участвовала в обсуждении практически каждого законопроекта, затрагивающего IT-сферу. Также мы готовим поправки к законопроекту для обеспечения качественной мобильной связью и интернетом автодорог. Сейчас от 54% до 75% федеральных трасс имеют покрытие LTE и лишь 20−40% региональных дорог — сетями связи различных поколений.
IT-специалистам нужна своя федеральная ассоциация, считают в «Цифровой России’Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Особое внимание уделяем консолидации IT-сообщества. Например, продвигаем идею введения нового почетного звания «Заслуженный работник цифровой отрасли», поскольку число специалистов, работающих в IТ, неуклонно растет. В прошлом году предложили создать федеральную ассоциацию IТ-специалистов с сетью региональных отделений.
— Какие мероприятия «Цифровая Россия» проводит для повышения цифровой грамотности? Какие социальные группы наиболее уязвимы?
— В прошлом году региональные координаторы провели более 300 таких мероприятий. Как показали итоги всероссийской акции «Цифровой диктант», уровень цифровой грамотности у молодых людей составил всего 6,19 балла, средняя оценка старшего поколения — 6,5. Это самые низкие показатели среди возрастных групп. Именно младшее и старшее поколения являются самыми уязвимыми категориями.
Дети все чаще становятся жертвами мошенников на платформах популярных онлайн-игр, маркетплейсов, в соцсетях и мессенджерах. Старшее поколение тоже атакуют онлайн, однако они чаще страдают от звонков лжесотрудников правоохранительных органов, банков, соцзащиты.
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Важны встречи граждан с экспертами, постоянное совершенствование навыков цифровой грамотности. Задача нашего проекта — обеспечить им эту возможность. С детьми и подростками проводим занятия по цифровой грамотности на площадках образовательных учреждений. Как правило, рассказываем об основных опасностях онлайн-пространства и методах защиты, особое внимание уделяем теме прав и обязанностей в интернете. Со старшим поколением регулярно встречаемся на площадках штабов общественной поддержки, проводим образовательные лекции в центрах «Мои документы» и социальных учреждениях.
Одна из важных задач для нас — совместное с фондом «Защитники отечества» повышение уровня цифровой грамотности участников СВО, которые стали одной из самых атакуемых злоумышленниками групп. Под ударом и близкие военнослужащих. Мы планируем для них запустить отдельный курс по цифровой и финансовой грамотности.
— Как еще «Цифровая Россия» помогает ветеранам СВО? В чем заключается задача проекта «Профессия цифра»?
Ветераны СВО могут бесплатно освоить IT-профессии и получить документы государственного образцаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
— Многие ветераны сталкиваются с трудностями при восстановлении в прошлой профессии или поиске подходящей работы. В фонд «Защитники Отечества» за время СВО по вопросу трудоустройства обратились не менее ста тысяч ветеранов. Наш проект «Профессия цифра» дает шанс после возвращения из зоны боевых действий получить востребованную профессию, актуальные знания и навыки. «Цифровая Россия» предлагает бесплатное обучение по более чем 200 специальностям, включая около 70 современных IТ-профессий.
Многие ветераны просто не знают о широких возможностях по получению бесплатного образования, которые предоставляют им государство и компании. Наши координаторы в каждом регионе выезжают в отделения фонда, госпитали, воинские части и пункты сбора, чтобы рассказать об этом.
В ряде регионов к реализации проекта присоединяется местный бизнес, при этом не всегда дожидаясь выделения квот. Вовлечены и региональные вузы — в прошлом году к программе присоединился Донецкий национальный технический университет.
Обучение можно проходить онлайн, проект не имеет географической привязки. Выпускники курса получают документы государственного образца, а региональные координаторы «Цифровой России» оказывают им содействие в поиске работы. Более 2,5 тысяч ветеранов воспользовались возможностью получить новое образование в рамках проекта, есть уже и примеры успешного трудоустройства, например, в Элисте и Краснодаре.
— Как развивается движение «Цифровое волонтерство», чем занимаются его участники?
Волонтеры обучают старшее поколение пользоваться порталом «Госуслуги’Фото: Денис Моргунов © URA.RU.
— Проекту всего год, но в нем уже участвует более трех тысяч волонтеров в 45 субъектах. Они входят в сообщества студентов вузов и ссузов преимущественно инженерных и IТ-специальностей, проводят мероприятия по цифровой грамотности, регулярно консультируют в МФЦ старшее поколение по использованию портала «Госуслуги». В Донецке и Луганске уже сформированы цифровые волонтерские сообщества, их роль там очень важна, потому что сервисы, которые привычны в других регионах, там только запускаются. Нужно объяснять, как они работают, иногда помогать в установке и настройке приложений.
В марте 2024 года более 700 цифровых волонтеров в 26 регионах приняли активное участие в мониторинге дистанционного электронного голосования на выборах президента. Они следили за информационным пространством — искали данные о возможных сбоях и сложностях, с которыми столкнулись избиратели. В сентябре они участвовали в проведении Единого дня голосования.
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Сообщества цифровых волонтеров в некоторых регионах, например, в Нижегородской и Челябинской областях, стали площадкой для IТ-компаний по рекрутингу молодых специалистов, где через различные конкурсы, хакатоны и практические задачи волонтеры показывают свой профессиональный уровень и получают выгодные предложения о работе и участию в проектах.
— Как «Цифровая Россия» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья? Какие социальные инициативы у вас сейчас в работе?
— В прошлом году Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает доступ к сайтам органов власти для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важный шаг: пока доступ к этим сайтам в обязательном порядке гарантирован только людям с инвалидностью по зрению. Мы хотим сделать важные и полезные ресурсы госорганов доступными для людей с разными формами инвалидностей.
Мероприятия «Цифровой России» в прошлом году охватили 160 тысяч человек, рассказал Антон НемкинФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В России проживает 11 млн инвалидов. По данным Росстата, половина из них не пользуются интернетом вообще и лишь 30% используют его как инструмент решения повседневных задач. Проанализировав эту статистику, в 2023 году мы дополнили наш партийный проект новым направлением «Цифровая инклюзивность», чтобы бороться с цифровой изоляцией людей с ограниченными возможностями здоровья.
Одна из причин, почему граждане с ОВЗ лишаются различных цифровых благ, в неумении многих заказчиков и исполнителей IТ-проектов создавать доступные, понятные инклюзивные сайты и приложения. Поэтому мы разрабатываем соответствующие образовательные программы для IТ-специалистов. Уже в рамках обучения разработчики должны иметь представление, как сделать сервис доступным для человека с ОВЗ.