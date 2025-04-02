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Когда начнется двухэтапная индексация пенсий: названа дата

Профессор Виноградов рассказал о начале двухэтапной индексации пенсий.

Источник: Комсомольская правда

Двухэтапная индексация страховых пенсий россиян начнется с 2026 года.

«Первую индексацию проведут в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд», — рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Пенсии будут увеличиваться за счет роста экономики и повышения зарплат.

По словам Виноградова, это позволит проявиться принципу солидарности поколений.

Тем временем в России предложили реформировать систему индексации пенсий, привязав ее не к общим показателям инфляции, а к реальным расходам пенсионеров на базовые потребности. Так, текущий механизм, при котором рост цен на лекарства и продукты значительно опережает увеличение пенсионных выплат, фактически приводит к снижению уровня жизни пожилых людей.

Напомним, с 1 апреля в России социальная пенсия составляет порядка 15,5 тысяч рублей в среднем для получателей по старости. При этом, пенсионеры не могут получить меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе — в противном случае им обязаны начислять доплаты.