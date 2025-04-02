Когда начнется двухэтапная индексация пенсий: названа дата

Напомним, с 1 апреля в России социальная пенсия составляет порядка 15,5 тысяч рублей в среднем для получателей по старости. При этом, пенсионеры не могут получить меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе — в противном случае им обязаны начислять доплаты.