Когда начнется двухэтапная индексация пенсий: названа дата

Двухэтапная индексация страховых пенсий россиян начнется с 2026 года.
«Первую индексацию проведут в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд», — рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Пенсии будут увеличиваться за счет роста экономики и повышения зарплат.
По словам Виноградова, это позволит проявиться принципу солидарности поколений.
Тем временем в России предложили реформировать систему индексации пенсий, привязав ее не к общим показателям инфляции, а к реальным расходам пенсионеров на базовые потребности. Так, текущий механизм, при котором рост цен на лекарства и продукты значительно опережает увеличение пенсионных выплат, фактически приводит к снижению уровня жизни пожилых людей.
Напомним, с 1 апреля в России социальная пенсия составляет порядка 15,5 тысяч рублей в среднем для получателей по старости. При этом, пенсионеры не могут получить меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе — в противном случае им обязаны начислять доплаты.