Омск станет площадкой для проведения первого международного форума ШОС

Омск станет площадкой для проведения международного мероприятия. С 16 по 17 апреля в регионе впервые пройдет форум устойчивого развития стран Шанхайской организации сотрудничества.
Инициатива проведения форума именно в Омской области была поддержана на федеральном уровне. Организаторами выступают министерство экономического развития России совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и правительство Омской области. Очередное заседание оргкомитета по проведению форума прошло под председательством заместителя правительства Омской области Андрея Шпиленко.
«Обсудили с коллегами транспортное обслуживание, культурную программу, участие волонтеров, медицинское обеспечение, безопасность и благоустройство территории», — рассказал о повестке в своем телеграм-канале Шпиленко.
На сегодняшний день свое участие в форуме уже подтвердили представители Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии. Также в форуме примут участие регионы РФ, минэкономразвития России, Росстат, Счетная палата РФ, топ-менеджеры банков и крупных компаний.