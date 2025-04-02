Омск станет площадкой для проведения первого международного форума ШОС

Инициатива проведения форума именно в Омской области была поддержана на федеральном уровне. Организаторами выступают министерство экономического развития России совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и правительство Омской области. Очередное заседание оргкомитета по проведению форума прошло под председательством заместителя правительства Омской области Андрея Шпиленко.