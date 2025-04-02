Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

По информации пресс-службы главы региона, в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности. Основная цель — предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут нарушить функционирование систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики.
Организовано дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления. Обеспечена готовность сил и средств для ликвидации внештатных ситуаций.
Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения. При возникновении аварийных и внештатных ситуаций необходимо в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.
Ответственным за мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на время действия режима повышенной готовности назначен первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.