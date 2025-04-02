Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения. При возникновении аварийных и внештатных ситуаций необходимо в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.