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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — На территории Иркутской области с 31 марта 2025 года введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Источник: Правительство Иркутской области

По информации пресс-службы главы региона, в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности. Основная цель — предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут нарушить функционирование систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики.

Организовано дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления. Обеспечена готовность сил и средств для ликвидации внештатных ситуаций.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения. При возникновении аварийных и внештатных ситуаций необходимо в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

Ответственным за мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на время действия режима повышенной готовности назначен первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.