Президент присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балахтинского района

«Большая многопоколенная семья в традиционной российской семейной культуре всегда была нормой. В ней были налажены тесные связи между несколькими поколениями родственников и формировались у младшего поколения духовно-нравственные, этические ценности, основанные на уважении к родителям и людям старшего поколения. Такие семьи, как семья Акининых, своим наглядным примером вносят неоценимый вклад в будущее нашего края и всей страны. Именно на это нацелен нацпроект “Семья”, стартовавший в нашей стране с начала этого года», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.