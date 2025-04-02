Президент присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балахтинского района

Она стала первой жительницей Красноярского края, удостоенной этого звания в современной России — оно было восстановлено президентом в 2022 году, а до этого момента присваивалось только в СССР.
Антонида Степановна и её супруг Александр Тимофеевич воспитывают 13 родных детей: 7 сыновей и 6 дочерей, 28 внуков и 2 правнука. Всем своим детям супруги дали достойное воспитание и образование, привили любовь к труду, спорту и здоровому образу жизни.
Еще в 80-е годы прошлого века Антонида Акинина была награждена «Медалью материнства» I степени и орденами «Материнская слава» III и II степеней. В 2022 году многодетной матери вручен почетный знак Красноярского края «Материнская слава».
«Большая многопоколенная семья в традиционной российской семейной культуре всегда была нормой. В ней были налажены тесные связи между несколькими поколениями родственников и формировались у младшего поколения духовно-нравственные, этические ценности, основанные на уважении к родителям и людям старшего поколения. Такие семьи, как семья Акининых, своим наглядным примером вносят неоценимый вклад в будущее нашего края и всей страны. Именно на это нацелен нацпроект “Семья”, стартовавший в нашей стране с начала этого года», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.