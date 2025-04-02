Россиянам рассказали, как гаджеты и соцсети влияют на мозг

Также, несмотря на использование смайликов, общение в интернете не может передать те эмоции, которые мы испытываем при личной встрече. Профессор отметил, что онлайн-взаимодействие не может заменить живое общение, которое гораздо глубже влияет на наше эмоциональное восприятие.