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Россиянам рассказали, как гаджеты и соцсети влияют на мозг

Профессор Чутко: Люди хуже запоминают полученную онлайн информацию.

Источник: Комсомольская правда

В современном мире технологии занимают все большую часть нашей жизни, и это начинает влиять на наши мозговые процессы. Об этом KP.RU рассказал профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека им. И. П. Бехтеревой РАН Леонид Чутко.

— Известно, что когда мы получаем информацию онлайн, то хуже запоминаем ее. Поскольку [в обработку данных] меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память, — заявил профессор.

Также, несмотря на использование смайликов, общение в интернете не может передать те эмоции, которые мы испытываем при личной встрече. Профессор отметил, что онлайн-взаимодействие не может заменить живое общение, которое гораздо глубже влияет на наше эмоциональное восприятие.

Доктор медицинских наук также подчеркнул, что цифровизация не обязательно приводит к атрофии мозга, как это иногда утверждают. Важным моментом является то, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.