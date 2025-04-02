Верховный суд уточнил виды совместно нажитого имущества при разводе

«Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может», — передает содержание определения ВС РФ РИА Новости. Отмечается, что суд рассмотрел дело пары из Краснодарского края, которая прожила 24 года в официальном браке и после развода продолжила совместную жизнь.