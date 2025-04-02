Верховный суд уточнил виды совместно нажитого имущества при разводе

Совместное проживание без брака не влечет прав на совместное имущество, заключили в суде.
Имущество, приобретенное в гражданском браке, не подлежит разделу при разводе. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда (ВС) РФ по гражданским делам.
«Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может», — передает содержание определения ВС РФ РИА Новости. Отмечается, что суд рассмотрел дело пары из Краснодарского края, которая прожила 24 года в официальном браке и после развода продолжила совместную жизнь.
Мужчина купил женщине автомобиль, но позже захотел признать его совместно нажитым имуществом. Апелляция изначально поддержала его, но Верховный суд отклонил это решение, указав, что только имущество, приобретенное в зарегистрированном браке, считается совместной собственностью. Совместное проживание и ведение хозяйства без официального брака не создают прав на совместное имущество. Суд оставил в силе первоначальное решение, присудившее автомобиль женщине.