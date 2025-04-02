Актер из сериалов «Каменская» и «След» Тугушев умер в возрасте 63 лет

Между тем в возрасте 95 лет умер один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века Джин Хэкмен. Актера вместе с его женой, пианисткой Бетси Аракавой нашли мертвыми в среду, 26 февраля, в доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что пара погибла вместе со своей собакой.