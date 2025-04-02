Актер из сериалов «Каменская» и «След» Тугушев умер в возрасте 63 лет

Умер Рашид Тугушев — российский актер и режиссер. Печальную новость сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева на своей странице «ВКонтакте» 29 марта.
По ее словам, Тугушев ушел из жизни 28 марта в возрасте 63 лет. Позже эту информацию подтвердил портал КиноТеатр.ру.
«Мои друзья уходят… Вчера ушёл Рашид Тугушев.. Паша приводит ссылку и спектакля где ребята ещё живы…», — написала Румянцева.
О причинах смерти актера информации не приводится.
Рашид Тугушев родился в 1961 году. В 1987 году он окончил Школу-студию МХАТ по специальности «Актер драматического театра и кино». После этого стажировался у Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева.
Актер известен по ролям в сериалах «Кодекс чести», «Частный детектив», «Марш Турецкого», «Каменская» и «След». Также он работал как режиссер, поставив спектакли «Тьма» по Леониду Андрееву («Современник») и «Любовь до гроба» Альдо Николаи (Горьковский драмтеатр). В 1989 году он основал «Московский Маленький Театр» на базе «Центра эксцентрики Александра Жеромского». Всего на его счету 27 работ в 26 проектах.
Прежде стало известно о смерти заслуженной артистки РФ и вдовы актера из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» Виктора Павлова — Татьяны Говоровой. Ей было 84 года. В 1961 году Татьяна Говорова пришла в театр Ермоловой и оставалась верной ему до конца.
Ранее KP.RU сообщал, что 31 марта в Гремячинске простились с режиссером Александром Борисовым — актером из сериала «Кадетство», бывшем художественным руководителем Чайковского театра драмы и добровольцем СВО. Борисов успел поставить спектакль по произведением военкора Дмитрия Стешина и писателя Захара Прилепина «Смерти нет». О гибели Борисова стало известно в начале 2025 года.
Между тем в возрасте 95 лет умер один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века Джин Хэкмен. Актера вместе с его женой, пианисткой Бетси Аракавой нашли мертвыми в среду, 26 февраля, в доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что пара погибла вместе со своей собакой.
Карьера двукратного лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена длилась более 40 лет. В основном актер появлялся на экране в роли представителей закона и военных деятелей, в том числе в таких фильмах как «Миссисипи в огне», «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Непрощённый», «Багровый прилив», «В тылу врага».