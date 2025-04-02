«Клал масло в кашу голыми руками»: красноярец пожаловался на повара «Академии кофе»

Напомним, по правилам, на предприятиях общественного питания контакт рук повара с продуктами должен быть минимальным. Так, при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок и салатов работники обязаны использовать одноразовые перчатки и менять их на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе. С сырыми продуктами, которые будут проходить термическую обработку, повар может работать без перчаток, но должен соблюдать правила личной гигиены: снять браслеты и кольца; осмотреть руки на предмет отсутствия гнойничковых заболеваний кожи; коротко стричь ногти, не покрывать их лаком; мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиком. В то же время руками запрещено перемешивать нарезанные ингредиенты для закусок, в том числе пиццы, а также салатов, делать это нужно специальным инвентарем (ложками, лопатками и пр.).