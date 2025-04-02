«Клал масло в кашу голыми руками»: красноярец пожаловался на повара «Академии кофе»

Увидев это, клиент сделал замечание персоналу, но ему ответили, что «на перчатках скапливается много бактерий, поэтому их не используют».
«Безусловно, это является нарушением п. 3.4 санитарно-эпидемиологических требований, ведь такая работа повара не исключает риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции», — пояснили в Роспотребнадзоре.
По данному факту ООО «Меняем кофейные привычки» объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Напомним, по правилам, на предприятиях общественного питания контакт рук повара с продуктами должен быть минимальным. Так, при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок и салатов работники обязаны использовать одноразовые перчатки и менять их на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе. С сырыми продуктами, которые будут проходить термическую обработку, повар может работать без перчаток, но должен соблюдать правила личной гигиены: снять браслеты и кольца; осмотреть руки на предмет отсутствия гнойничковых заболеваний кожи; коротко стричь ногти, не покрывать их лаком; мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиком. В то же время руками запрещено перемешивать нарезанные ингредиенты для закусок, в том числе пиццы, а также салатов, делать это нужно специальным инвентарем (ложками, лопатками и пр.).