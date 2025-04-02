В Иркутской области заболеваемость туберкулезом резко снизилась на 9,4%

В Иркутской области зафиксировали резкое снижение заболеваемости туберкулезом — показатель упал на 9,4% за год. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на главврача областной туберкулезной больницы Михаила Кощеева. В прошлом году выявили 1109 случаев против 1231 годом ранее. Сейчас на 100 тысяч человек приходится 47,6 заболевших — это в 2,5 раза меньше, чем десять лет назад.