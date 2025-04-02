В Иркутской области заболеваемость туберкулезом резко снизилась на 9,4%

В Иркутской области зафиксировали резкое снижение заболеваемости туберкулезом — показатель упал на 9,4% за год. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на главврача областной туберкулезной больницы Михаила Кощеева. В прошлом году выявили 1109 случаев против 1231 годом ранее. Сейчас на 100 тысяч человек приходится 47,6 заболевших — это в 2,5 раза меньше, чем десять лет назад.
— Люди должны знать и помнить, что профилактические осмотры взрослых и иммунодиагностику детей нужно проводить регулярно, а своевременное обращение к врачу, лечение хронических заболеваний, соблюдение простых правил гигиены и основных принципов здорового образа жизни снизят риски инфицирования, — подчеркнул Михаил Кощеев.
Смертность тоже сократилась — до 6,3 случая на 100 тысяч, что на 3,1% ниже показателей 2023 года. За последнее десятилетие региону удалось снизить смертность от туберкулеза в 3,7 раза. Такого прогресса удалось достичь благодаря массовым профилактическим осмотрам — в прошлом году их прошли 84,6% взрослого населения, что стало одним из лучших показателей в России.
Сейчас в регионе проходит традиционный месячник борьбы с туберкулезом: до 24 апреля в больницах Иркутска, Ангарска, Братска и других городов можно бесплатно сделать флюорографию и проконсультироваться у врача, имея при себе только паспорт. Медики также проводят просветительские лекции на предприятиях, в учебных заведениях и даже в исправительных колониях, рассказывая о профилактике опасного заболевания.