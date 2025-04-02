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В Иркутской области из-за разрушения льда закрыли пять ледовых переправ

Были закрыты дороги в Братском и Катангском районах.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области закрыли пять ледовых переправ из-за активного таяния льда. На съездах к переправам установлены шлагбаумы, а также лёд был обработан специальной краской для предотвращения выезда транспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Иркутской области.

Были закрыты ледовые дороги «н.п Тангуй — п. Добчур», «н.п. Большеокинское», «н.п. Ключи-Булаг — н.п. Харанжино (Кантинская)» в Братском районе на Братском водохранилище, в Катангском районе на Нижней Тунгуске — две переправы вблизи поселка Непа.

На 26 оставшихся ледовых переправах ежедневно проверяют состояние льда. Но из-за потепления в регионе их планируют закрыть в ближайшее время.

Напомним, что в Иркутской области этой весной прогнозируются аномальные уровни половодья на фоне снеготаяния. Верхнее течение реки Нижняя Тунгуска может подняться на 1,5 метра выше многолетних значений.