В Иркутской области из-за разрушения льда закрыли пять ледовых переправ

В Иркутской области закрыли пять ледовых переправ из-за активного таяния льда. На съездах к переправам установлены шлагбаумы, а также лёд был обработан специальной краской для предотвращения выезда транспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Иркутской области.