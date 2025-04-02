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Омичей предупредили о выявлении в регионе случаев опасных кишечных инфекций

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями составляет 74,14 случаев на 100 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали об уровне заболеваемости острыми кишечными инфекциями. По данным ведомства, в нашем регионе они не теряют своей актуальности. За два месяца текущего года показатель составил 74,14 случаев на 100 тысяч жителей.

В основном болеют «кишечкой» дети и подростки в возрасте до 17 лет —- на их долю приходится до 77,1% случаев. Болеют в основном жители областного центра —79,5%. В числе самых распространенных возбудителей кишечных инфекций Роспортребнадзор назвал норо-, астро- и ротовирусы. Кроме того, в регионе по-прежнему нередки случаи сальмонеллеза.

Источником инфекции являются домашние животные и птицы, а также человек-бактерионоситель. Основной путь заражения сальмонеллезом — пищевой. Возбудитель долго сохраняется в молочных, мясных продуктах и яйцах.

Случаев особо опасных кишечных инфекций: брюшного тифа и дизентерии, в регионе не зарегистрировано.

Ранее мы сообщали, что в Омской области клещи уже покусали десятерых человек.