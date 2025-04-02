Омичей предупредили о выявлении в регионе случаев опасных кишечных инфекций

В основном болеют «кишечкой» дети и подростки в возрасте до 17 лет —- на их долю приходится до 77,1% случаев. Болеют в основном жители областного центра —79,5%. В числе самых распространенных возбудителей кишечных инфекций Роспортребнадзор назвал норо-, астро- и ротовирусы. Кроме того, в регионе по-прежнему нередки случаи сальмонеллеза.