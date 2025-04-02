В США подготовили законопроект, обязывающий Маска сдать тест на наркотики

В США подготовили проект закона, который в случае принятия обяжет руководителя Департамента эффективности государственного управления Соединённых Штатов Илона Маска сдать тест на наркотики, информирует Axios.
Автором законопроекта является член Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Майки Шеррилл.
В материале отмечается, что проект закона демократа стал «рискованным». Кроме того, сказано, что законопроект «с высокой вероятностью не станет законом».
«Демократ из палаты представителей представляет рискованный законопроект, который принудит миллиардера Илона Маска, а также сотрудников DOGE пройти стандартное тестирование на наркотики», — говорится в публикации.
Шеррилл предлагает проверять сотрудников DOGE на наркотики перед началом работы. Если результаты будут положительными, таких сотрудников следует отстранить от федеральной службы «по меньшей мере на год».
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Маск, курирующий департамент по повышению эффективности работы правительства, вернётся в частный сектор.