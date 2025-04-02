В Верховном суде РФ пояснили, как делится нажитое в гражданском браке имущество: что нужно знать

Верховный суд России опубликовал определение, данные которого позволяют понять, как нажитое в гражданском браке имущество делится между партнерами. Однако здесь стоит сразу оговориться. Купленное в гражданском браке имущество вовсе не делится. Оно не считается совместно нажитым, свидетельствует определение судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
Так, например, заключить официальный брак и развестись, продолжая жить вместе, означает состоять в гражданском браке. Суд рассмотрел такой случай. Через месяц после развода мужчина купил экс-супруге автомобиль, оформленный на нее. Окончательно расставшись, бывший муж обратился в суд с требованием признать автомобиль совместно нажитым имуществом. Однако Верховный суд мужчине отказал. Совместная собственность — имущество, нажитое исключительно в период официального брака.
«Как верно указал суд первой инстанции, совместное проживание лиц, не состоящих в браке, и ведение ими общего хозяйства в период приобретения автомобиля не являются достаточными основаниями для возникновения права собственности истца на имущество, приобретенное его бывшей супругой после расторжения брака», — объясняется в документе.
Чтобы не нарушить ни чьих прав, нужно знать законодательство. Если понимаешь, на что давить — можно смело обращаться в суд. Так поступили россияне, оказавшись в Финляндии. Власти страны закрыли финско-русскую границу. Тогда жители обратились в ЕСПЧ. Суд выступил с требованием к властям.