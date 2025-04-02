В Верховном суде РФ пояснили, как делится нажитое в гражданском браке имущество: что нужно знать

Чтобы не нарушить ни чьих прав, нужно знать законодательство. Если понимаешь, на что давить — можно смело обращаться в суд. Так поступили россияне, оказавшись в Финляндии. Власти страны закрыли финско-русскую границу. Тогда жители обратились в ЕСПЧ. Суд выступил с требованием к властям.