Первый крематорий в Казахстане готов, но не открыт: в чем причина

Как сообщили в управлении строительства, на сегодняшний день строительно-монтажные работы по строительству инженерных сетей крематория завершены «в полном объеме».
«Акт ввода объекта в эксплуатацию подписан. Регистрация в органах архитектуры и юстиции проведена в третьем квартале 2024 года», — сообщили в управлении.
При этом в акимате не озвучили точную дату открытия городского крематория и расценки на кремацию. Сообщается, что в настоящее время акиматом Алматы в адрес Министерства юстиции и Министерства здравоохранения направлено письмо о необходимости определения конечного балансодержателя объекта.
В Минздраве пояснили, что кремация и колумбарии в Казахстане регулируются правилами погребения. В 2021 году также были утверждены санитарные нормы для кладбищ и похоронных объектов.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава разработал проект приказа с изменениями в санитарные нормы для крематориев и колумбариев. Сейчас документ проходит этапы согласования. Также в Минздраве сообщили, что в 2020 году из республиканского бюджета были выделены средства для строительства крематориев в Алматы и Астане.
Министерством эти средства целевым трансфертом перечислены акиматам этих двух городов. Первый в Казахстане крематорий находится в Алатауском районе Алматы, южнее ТЭЦ-2.
Напомним, что крематорий в Алматы обещали открыть в 2021 году. Затем сроки переносились — сначала на 2022 год, затем уже на первый квартал 2023 года. Но и тогда он не заработал. Ранее сообщалось, что акимат подал в суд на компанию-подрядчика, которая должна была провести инженерные коммуникации к городскому крематорию и не уложилась в сроки. По данным управления строительства Алматы, постановлением суда ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» признано недобросовестным участником государственных закупок и с него взыскана неустойка в доход местного бюджета города Алматы.