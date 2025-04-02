Первый крематорий в Казахстане готов, но не открыт: в чем причина

Напомним, что крематорий в Алматы обещали открыть в 2021 году. Затем сроки переносились — сначала на 2022 год, затем уже на первый квартал 2023 года. Но и тогда он не заработал. Ранее сообщалось, что акимат подал в суд на компанию-подрядчика, которая должна была провести инженерные коммуникации к городскому крематорию и не уложилась в сроки. По данным управления строительства Алматы, постановлением суда ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» признано недобросовестным участником государственных закупок и с него взыскана неустойка в доход местного бюджета города Алматы.