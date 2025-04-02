Телеведущая Тодоренко снова проиграла иск о защите чести

Сама же Мишина обращалась в Тверской суд Москвы с иском к Тодоренко о защите авторских прав. Согласно судебным документам, писательница договорилась с Тодоренко о создании детской книги «Регина-путешественница. Приключения в Африке», жанр и тему которой определила телеведущая. Результаты работы над первой главой Тодоренко одобрила и приняла, но от дальнейшего сотрудничества отказалась без объяснения причин, говорится в материалах. По словам истицы, телеведущая уклонилась от подписания договора, не оплатила работы, выполнявшиеся в течение двух лет, но при этом «совершала действия, свидетельствующие о ее согласии на вступление в договорные отношения с Мишиной, подтверждая наличие взаимных прав и обязанностей». Мишина просила суд взыскать с Тодоренко денежные средства в качестве вознаграждения по договору авторского заказа, заключенного в устной форме 22 января 2020 года.