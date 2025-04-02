Thai PBS: Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 22

Власти Таиланда обнародовали новую статистику погибших и пропавших без вести после землетрясения, которое произошло 28 марта. Число жертв увеличилось, информирует телеканал Thai PBS.
Сообщается, что за четыре дня найдены тела 22 человек. В то же время пропавшими без вести числятся 72 человека. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения строящегося 30-этажного здания.
Напомним, 28 марта Мьянму и соседний Таиланд потрясли два мощных землетрясения, начавшихся около 13:00 по местному времени. В Таиланде остановлена работа аэропортов, а Бангкоке объявлен режим ЧП. Рухнуло строящееся правительственное здание в 30 этажей, под завалами оказались 43 рабочих.
Профессиор Билл Макгуайр объяснил, что землетрясение в Мьянме стало таким разрушительным из-за того, что эпицентр находился на глубине всего 10 км.
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