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Thai PBS: Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 22

В Бангкоке после землетрясения погибло 22 и пропало без вести 72 человека.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таиланда обнародовали новую статистику погибших и пропавших без вести после землетрясения, которое произошло 28 марта. Число жертв увеличилось, информирует телеканал Thai PBS.

Сообщается, что за четыре дня найдены тела 22 человек. В то же время пропавшими без вести числятся 72 человека. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения строящегося 30-этажного здания.

Напомним, 28 марта Мьянму и соседний Таиланд потрясли два мощных землетрясения, начавшихся около 13:00 по местному времени. В Таиланде остановлена работа аэропортов, а Бангкоке объявлен режим ЧП. Рухнуло строящееся правительственное здание в 30 этажей, под завалами оказались 43 рабочих.

Профессиор Билл Макгуайр объяснил, что землетрясение в Мьянме стало таким разрушительным из-за того, что эпицентр находился на глубине всего 10 км.

Как россиянин спас десятки женщин и детей во время землетрясения в Таиланде, читайте здесь на KP.RU.