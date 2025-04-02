Депутат раскрыла, когда Россия сыграет в хоккей с США

Хоккейный матч между российской и американской сборными пройдет не раньше сентября 2025 года. Это связано с тем, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент связаны контрактами, запрещающими им во время плей-офф принимать участие в каких-либо матчах. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Журова.