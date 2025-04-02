Депутат раскрыла, когда Россия сыграет в хоккей с США

Игроки НХЛ не смогут провести матч раньше сентября из-за контрактов.
Хоккейный матч между российской и американской сборными пройдет не раньше сентября 2025 года. Это связано с тем, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент связаны контрактами, запрещающими им во время плей-офф принимать участие в каких-либо матчах. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Журова.
«Но произойдет он не раньше сентября. Раньше игроки НХЛ не смогут просто из-за контрактов — почти все они не имеют права играть больше нигде во время плей-офф», — заявила Журова, добавив, что предстоящий матч будет зрелищным. Ее слова передает Lenta.ru.
Депутат отметила, что в сентябре станет понятно, какая из команд заберет себе Кубок Стэнли. Так, если победу в матче одержит «Вашингтон Кэпиталз», то российский хоккеист Александр Овечкин может привести награду на родину. Ранее власти США не разрешили бы подобное. Однако при нынешнем президент страны Дональде Трампе, возможно, ситуация может измениться.