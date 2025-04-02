Работодатели стали специально ухудшать условия по ДМС

«В основном компании не столько сокращают перечень рисков, сколько пересматривают условия обслуживания. Например, вводят франшизы, выбирают более дешевые клиники, а также подключают телемедицину и виртуальные медучреждения, что особенно популярно в регионах», — передает слова Красненковой газета «Известия». Она добавила, что это связано с повышением стоимости медицинских услуг, в то время как размер страховых полисов не уменьшается и остается на уровне прошлого года.