Работодатели стали специально ухудшать условия по ДМС

Работодатели ограничивают количество доступных клиник.
Работодатели начали ухудшать условия добровольного медицинского страхования (ДМС) для сотрудников, выбирая более дешевые клиники и внедряя франшизы. Об этом рассказала медицинский коммерческий директор страховой компании «Лучи» Наталья Красненкова.
«В основном компании не столько сокращают перечень рисков, сколько пересматривают условия обслуживания. Например, вводят франшизы, выбирают более дешевые клиники, а также подключают телемедицину и виртуальные медучреждения, что особенно популярно в регионах», — передает слова Красненковой газета «Известия». Она добавила, что это связано с повышением стоимости медицинских услуг, в то время как размер страховых полисов не уменьшается и остается на уровне прошлого года.
Несмотря на продолжающийся дефицит кадров и необходимость привлекать и удерживать талантливых сотрудников, компании стремятся сократить расходы. Франшизы становятся все более распространенными — с 15% в 2022 году до 33% на данный момент, и ожидается, что это число вырастет до 50%.
Работодатели также часто сокращают список доступных клиник и исключают из полисов стоматологические и психотерапевтические услуги. Многие компании не отказываются от ДМС полностью, но пытаться оптимизировать затраты, что ставит под угрозу здоровье сотрудников из-за возможного снижения их обращаемости за медицинской помощью. В то же время, ДМС остается важным элементом социального пакета и инструментом удержания кадров, поэтому резкого ухудшения условий не ожидается.