Сегодня в Башкирии потеплеет до +19 градусов, сообщили синоптики региона.
По данным Башгидромета, во вторник днем, 2 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем +14,+19 градусов.
В четверг, 3 апреля, в Башкирии прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днем +9, +14.
В пятницу, 4 апреля, местами ожидается небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −2, +3 градуса, днем +5, +10.
Добавим, по вероятностному прогнозу температуры и осадков на вегетационный период Гидрометцентра России, на большей части страны, включая Башкирию, в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений (аномалия 0…+1 градус).