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В Башкирии потеплеет до +19 градусов

В Башкирии потеплеет до +19 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 57% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Башинформ

Сегодня в Башкирии потеплеет до +19 градусов, сообщили синоптики региона.

По данным Башгидромета, во вторник днем, 2 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем +14,+19 градусов.

В четверг, 3 апреля, в Башкирии прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днем +9, +14.

В пятницу, 4 апреля, местами ожидается небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −2, +3 градуса, днем +5, +10.

Добавим, по вероятностному прогнозу температуры и осадков на вегетационный период Гидрометцентра России, на большей части страны, включая Башкирию, в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений (аномалия 0…+1 градус).