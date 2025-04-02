В Башкирии потеплеет до +19 градусов.

Добавим, по вероятностному прогнозу температуры и осадков на вегетационный период Гидрометцентра России, на большей части страны, включая Башкирию, в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений (аномалия 0…+1 градус).