В Иркутской области преобразили более двух тысяч общественных территорий

С 2017 года в Приангарье в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 2392 объекта. Из них 1464 территории привели в порядок благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», который реализовывался по поручению Владимира Путина. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, с 2025 года эти инициативы продолжат развивать в новом президентском нацпроекте «Инфраструктура для жизни».
— За восемь лет на развитие и благоустройство территорий городов и посёлков региона по федеральному проекту формирования комфортной городской среды направлено более 12,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Благоустроены общественные пространства и дворы в 116 городских округах и поселениях, на территории которых проживает свыше двух миллионов человек, — поделился губернатор Игорь Кобзев.
За эти годы в регионе преобразили свыше 1,6 тысячи дворов и более 700 общественных мест. Особое внимание уделили малым городам — реализовано 20 комплексных проектов благоустройства исторических территорий. Эти достижения принесли области первую Национальную премию в сфере городской среды в номинации «Лучший регион по развитию малых городов».
Всего за семь лет от Иркутской области на конкурс поступило 72 заявки, 29 из которых стали победителями. Сейчас идут работы по ещё девяти проектам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.