В Иркутской области преобразили более двух тысяч общественных территорий

— За восемь лет на развитие и благоустройство территорий городов и посёлков региона по федеральному проекту формирования комфортной городской среды направлено более 12,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Благоустроены общественные пространства и дворы в 116 городских округах и поселениях, на территории которых проживает свыше двух миллионов человек, — поделился губернатор Игорь Кобзев.