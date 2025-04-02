Осадки ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана

«Антициклон все еще сохраняет свое влияние на погоду большей части территории Казахстана, обуславливая практически погоду без осадков, лишь на западе, северо-западе ожидается дождь, на востоке и в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег). На большей части РК ожидаются усиление ветра, туман, на севере — гололед, на юго-востоке — гроза», — говорится в сообщении.