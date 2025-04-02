Осадки ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана

«Антициклон все еще сохраняет свое влияние на погоду большей части территории Казахстана, обуславливая практически погоду без осадков, лишь на западе, северо-западе ожидается дождь, на востоке и в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег). На большей части РК ожидаются усиление ветра, туман, на севере — гололед, на юго-востоке — гроза», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго- западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью −1−3, днем +12+14.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6, днем +15+17.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7, днем +23+25.
В Акмолинской области без осадков. Днем +12+17, ночью 0−5.
В области Улытау тоже без осадков. Днем +12+17, ночью +1+6.
В Карагандинской области осадков тоже не ожидается. Днем +9+14, ночью 0−5.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и юге дождь, днем дождь на севере, юге и востоке. Днем +15+20, ночью +7+12.
В Атырауской области на западе и севере дождь. Днем +17+22, ночью +7+12.
В Мангистауской области ночью на севере небольшой дождь. Днем +20+25, ночью +7+12.
В Актюбинской области днем на северо-западе дождь. Днем +18+23, ночью +3+8.
В Костанайской области без осадков. Днем +14+19, ночью −3+2.
В Северо-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +12+17, ночью −1+4.
В Павлодарской области осадков тоже не ожидается. Днем +7+12, ночью −2+3.
В области Абай ночью на севере, юге и востоке дождь со снегом. Днем +8+13, ночью −3+2.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, юге и востоке дождь со снегом, днем на севере и востоке дождь. Днем +5+10, ночью −3+2.
В Кызылординской области без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +21+26, ночью +5+10.
В Жамбылской области днем на востоке в горах гроза. Днем +15+20, ночью +2+7.
В Алматинской области без осадков. Днем +12+17, ночью +1+6.
В области Жетысу в горах ночью дождь со снегом, днем дождь. Днем +12+17, ночью −3+2.
«В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках севера, центра и востока ожидаются снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках», — предупредили синоптики.