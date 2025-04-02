В Башкирии потеплеет до +19 градусов

В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает типичная для начала апреля неустойчивая погода с чередованием осадков и температурными колебаниями. Об этом предупреждают республиканские синоптики.
Так, днём, 2 апреля, местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточного и южного направлений будет умеренным, но в отдельных районах усилится до сильных порывов. Столбики термометров ночью покажут от 0 до +5 градусов (местами до −5), днём воздух прогреется до +14…+19°С.
Следующие сутки, 3 апреля, принесут более ощутимые осадки — ожидаются небольшие, а местами умеренные дожди. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, оставаясь умеренным с отдельными порывами. Ночная температура составит +2…+7°С, дневная — +9…+14°С.
4 апреля погода продолжит ухудшаться: ночью осадки местами перейдут в снег, днём сохранится вероятность небольших дождей. Ветер западный и северо-западный умеренной силы. Температурный фон понизится: ночью −2…+3°С, днём не выше +5…+10°С.
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