Житель Курской области рассказал, как ВСУ угнали трактор в селе Заолешенка

Украинские военные угнали трактор ЮМЗ в пограничном селе Заолешенка Курской области на глазах местных жителей, сообщил РИА Новости эвакуированный житель Николай.
Он рассказал, что солдаты отбирали автомобили у гражданских лиц, включая тех, кто остался в поселке.
По словам Николая, у его соседа также был угнан трактор, который стоял возле двора с плугами. Мужчина уточнил, что стал свидетелем мародерства, когда проезжал мимо на своем автомобиле.
Николай добавил, что украинские военные не заводили трактор, а просто отбуксировали его.
Ранее Следком РФ установил новые факты преступлений боевиков ВСУ в Суджанском районе Курской области. Украинские боевики в селе Мартыновка размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома местных жителей, занимались мародерством.