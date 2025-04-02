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Житель Курской области рассказал, как ВСУ угнали трактор в селе Заолешенка

Украинские военные не заводили трактор, а просто отбуксировали его.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные угнали трактор ЮМЗ в пограничном селе Заолешенка Курской области на глазах местных жителей, сообщил РИА Новости эвакуированный житель Николай.

Он рассказал, что солдаты отбирали автомобили у гражданских лиц, включая тех, кто остался в поселке.

По словам Николая, у его соседа также был угнан трактор, который стоял возле двора с плугами. Мужчина уточнил, что стал свидетелем мародерства, когда проезжал мимо на своем автомобиле.

Николай добавил, что украинские военные не заводили трактор, а просто отбуксировали его.

Ранее Следком РФ установил новые факты преступлений боевиков ВСУ в Суджанском районе Курской области. Украинские боевики в селе Мартыновка размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома местных жителей, занимались мародерством.