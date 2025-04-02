По словам профессора, прогнозируется, что инфляция в следующем году составит до 5%, а поступления в Социальный фонд могут увеличиться на 2−3%. Кроме того, с 2026-го СФР получит возможность назначать региональные доплаты к пенсиям. «Двухэтапная индексация пенсий станет важным шагом в развитии пенсионной системы и позволит проявиться принципу солидарности поколений, при которой рост экономики и заработных план работающих граждан приводит к увеличению пенсий пожилым», — уточнил Виноградов в интервью агентству «Прайм». Ранее в Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к реальной стоимости потребительской корзины. Депутат Сергей Гаврилов заявил, что нынешний механизм расчёта не учитывает реальные потребности пенсионеров.